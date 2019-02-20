Patates ve tohumluk ayçiçeği ekimi bilgilendirmesi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda muhtar ve oda delegelerine patates ve tohumluk ayçiçeği ekimi hakkında bilgi verildi.

Sandıklı Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, özel bir tohum firması yetkilisi, Sandıklı ve Kızılören muhtar ve oda delegeleri katıldı. Toplantıda muhtar ve delegelere patates ekimi, geçen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan patates karantinası ve tohumluk ayçiçeği ekimi hakkında bilgi verildi.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Göreve başlayalı kısa bir zaman olmasına rağmen birçok oda ve tarım kuruluşları başta olmak üzere çeşitli tohum firma ve zirai alet firmalarıyla görüşmelerimiz oldu. Bu toplantımızda bu görüşmelerimiz kapsamında yaptığımız bir çalışma. Bu toplantımızda Sandıklı ve Kızılören muhtar ve oda delegelerimize patates ve tohumluk ayçiçeği ekimi hakkında Tarım ve Orman Müdürümüz ve bu konuda deneyimli özel bir tohum firması yetkilileri bilgilendirme yaptı. Muhtar ve delegelerimizin sorularını yanıtladı. Çiftçimizin lehine olan her şeyi gücümüz dahilinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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