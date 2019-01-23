Patates Araştırma Enstitüsü'nden 864 bin melez patates tohumu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()-NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 2007-2018 yılları arasında ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 864 bin adet melez patates tohumu elde edildiğini belirtti.

Çeşit geliştirmenin ilk adımı olan melez patates tohumlarının elde edilmesiyle “Patates Genetik Tabanı” oluşturulduğunu ifade eden Pırlak, bu çalışmalar sayesinde yerli çeşidin artacağını belirtti. Pırlak şöyle konuştu:

"Islah çalışmaları Enstitümüzün liderliğinde 8 enstitü, 3 üniversite ve 11 özel sektör firmasının katılımı ile 2005’te TÜBİTAK destekli “Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi” projesi ile başlatıldı. Bu program kapsamında 2007-2018 yılları arasında ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 864 bin adet melez patates tohumu elde edildi. Çeşit geliştirmenin ilk adımı olan melez patates tohumlarının elde edilmesiyle “Patates Genetik Tabanı” oluşturuldu. Farklı nesillerde binlerce yeni çeşit adayı üzerinde seleksiyon çalışmalarını halen sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucunda Enstitümüz 8 adet yerli ve milli çeşidi tescil ettirerek ülke tarımına kazandırdı. Hâlihazırda 4 adet yerli çeşidimiz de tescil aşamasında. Bu çeşitlerimizin de tescil olmasıyla birlikte toplam 12 adet yerli ve milli çeşidimiz olacak.”

VERİM ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK

Yerli patates çeşitlerinin ithal çeşitlere göre verim yönünden üst seviyede olduğunu belirten Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak şöyle devam etti:

"İthal çeşitler ile yerli çeşitlerimiz arasındaki farklara baktığımızda, yerli çeşitlerimiz ülkemizde ıslah edildikleri için adaptasyon kabiliyetleri daha iyi. İthal ve yerli çeşitlerimiz arasında lezzet, tat ve besin değeri açısından herhangi bir fark bulunmuyor. Yerli çeşitlerimizin hepsi verim yönünden üst seviyede. Tüketicilerimiz patates alırken hangi amaçla kullanacaklarsa ona göre çeşit seçmeleri gerekiyor. Bakanlığımız tarafından 2018 yılında sertifikalı patates tohumluğu kullanan çiftçilere dekara 80 TL, sertifikalı patates tohumluğunu yurt içinde üreten ve bunu belgelendirenlere ise 0,10 TL/kg destek ödemesi yapıldı. Ayrıca dekar başına mazot desteği 19 TL ve gübre desteği 4 TL destek ödemesi yapıldı."

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