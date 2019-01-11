Patara ziyaretçi rekoru kırdı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ni 2018 yılında 303 bin 575 kişi ziyaret etti.

Likya Birliği'nin başkenti ve en önemli kentinden biri olan Noel Baba'nın doğum yeri olarak kabul edilen Patara Antik Kenti'ni 2018 yılında 303 bin 575 kişi ziyaret ederken, karşılığında 1 milyon 618 bin 348 gelir elde edildi. Bu ziyaretçi sayı ve sağlanan gelir, tüm zamanların rekoru oldu. 2017 yılında Patara Antik Kenti'ni 221 bin 404 kişi ziyaret ederken, karşılığında 749 bin 361 lira gelir sağlandı.

Amerikan Anayasası'na ilham kaynağı olan Likya Birliği'nin meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti'nde 31 yıl önce Prof. Dr. Fahir Işık tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Halen Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan Likya Birliği Meclisi Binası, TBMM tarafından restore ettirildi. Antik kentte kazılarda ortaya çıkarılan ana cadde, şehir takı, hamamlar, Neron Feneri, Patara Antik Tiyatrosu ve Bazalika gibi yapılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

SANTHOS ANTİK KENTİ

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kaş'taki Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Santhos Antik Kenti'ni de 2018 yılında 29 bin 725 kişi ziyaret etti. 243 bin 482 lira gelir bırakan antik kenti 2017 yılında ise 21 bin 239 kişi ziyaret ederken, karşılığında 154 bin 532 lira gelir sağlandı.

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