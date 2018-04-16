Patara kazıları yıldönümüne kutlama

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti kazılarının 30'uncu yılında bilimsel kurs düzenlendi. Kursla Patara Antik Kenti'nde 2019 yılında düzenlenecek olan uluslararası bir sempozyumun alt yapısı oluşturuldu.

Patara kazılarının 30'uncu yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Antalya Bilim Üniversitesi tarafından Patara Antik Kenti'nde, 'Arkeolojide Mekânsal Bilgi Teknolojileri Kursu' düzenlendi. 4 gün süren kursa 12 üniversiteden gelen öğretim üyeleri, öğrenciler ve sektör temsilcilerinden oluşan 45 kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de iki uzmanını kursa gönderdi.

Etkinliği, AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AÜ Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü'nden Dr. öğretim üyesi Nusret Demir ve Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Dr. öğretim üyesi Mustafa Koçak düzenledi. Kurs boyunca katılımcılar için 'Arkeolojide Temel Kavramlar', 'Yapı Analizi', 'Rölöve', 'Fotogrametri', 'Uzaktan Algılama Araçları' ve ülkede çok yeni olan 'Sivil Bilimi' gibi alanlarda hem sınıfta kuramsal hem de alanda teorik ve uygulamalı dersler gerçekleştirildi. Uzaktan algılama araçlarıyla alanda uygulamalı veri toplama çalışmaları yapıldı. Ayrıca katılımcılara ölçme teknikleri aletler üzerinde gösterildi ve pratik uygulama yapmaları sağlandı. Kursun son gününde alanda toplanan veriler önceden belirlenen yazılımlar yardımıyla işlendi. Kursiyerler veri ileme sürecine aktif olarak katıldı.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Patara Antik Kenti, Likya Birliği'ne başkentlik yapmış, Likya Birliği'nin en büyük antik kenti. Patara kazılarının 30'uncu yılında çok önemli bilimsel bir çalışma gerçekleştirdik. Katılımcılar yaparak, yaşayarak öğrendi. Kursun son gününde yapılan kültür turunda katılımcılar Patara Antik Kenti'nin her noktasını gezerek tanıdı. Yaptığımız kurs 2019 yılında Patara Antik Kenti'nde düzenleyeceğimiz uluslararası sempozyumun alt yapısını oluşturacak. 4 günlük bilimsel kurs Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Harita Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Katkı sağlayan bilim dünyasına ve paydaşlara, düzenleme komitesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

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