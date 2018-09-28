Patara'da yangın korkuttu

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Patara Mahallesi Kısıklı mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Kayalık ve dağlık alanda başlayan yangın zirveye doğu hızla yayılmaya başladı. Yangına 2 helikopterin yanı sıra Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Kaş Birimi, 35 işçi ve 5 teknik personelle müdahale edildi. Havadan ve karadan süren çalışmalar sonunda yangın yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük makilik alan zarar gördü.

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