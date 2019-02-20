Paşapınar Kooperatifi’nde yeni başkan Kocabay

ORHANGAZİ'ye bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi'nde yıllardır faaliyet gösteren Paşapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kooperatifte 23 yıldır başkanlık yapan Mehmet Emin Yenice'nin aday olmadığı kongrede İsmail Kocabay kooperatifin yeni başkanı oldu.

Orhangazi Paşapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı hafta sonu kooperatif merkezinde yapıldı. 140 üyesi bulunan ve 80 üyenin katıldığı kongrede kooperatifte 23 yıl başkanlık yapan Mehmet Emin Yenice'nin aday olmadığı kongrede İsmail Kocabay kooperatif Başkanlığına seçildi. İsmail Kocabay'ın yönetim kurulu listesinde ise Rıdvan Ocak ve Şakir Uludağ yer aldı. Kooperatif yönetimi kongre sonrasında yaptığı değerlendirmede şu görüşlere yer verildi:

"Yeni yönetim olarak zeytin üreticilerinin belli başlı sorunlarına bahçedeki üretimden başlayıp ürün işleme ile sonlanan tüm aşamalarda sürdürülebilir ekolojik yöntemleri önceleyerek özellikle kadın katılımını gerçekleştirmek ve monokültür üretim üretim modelinden polikültür üretim modeline kademeli bir geçiş sağlayarak yeni çalışma dönemlerinde başlayacağız."

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