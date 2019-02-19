Paşanın Meleklerinde Yalıkavak mesaisi

ANTALYA, () - KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak lig ikinciliğine yükselen Muratpaşa Belediyesyor kadın hentbol takımı, hafta sonu oynayacağı Yalıkavak maçı antrenmanlarına başladı.

Muratpaşa Belediyesyor kadın hentbol takımı, pazar günü deplasmanda oynayacağı Yalıkavak maçı hazırlıklarına başladı. Üst üste 6 maçını kazanarak 20 puanla lig ikinciliğine yükselen Paşanın Meleklerinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Antrenör Birol Ünsal, her maçı bir final olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Bir maç eksiğimizle liderle aramızdaki puan farkı 4 ve onayacağımız 7 maç var. Biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ve iyi bir seri yakaladık. Bu maçı da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyepor'un Yalıkavak Spor Kulübüyle oynanacak karşılaşma Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda 24 Şubat Pazar saat 14.00'de başlayacak.

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