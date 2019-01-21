ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Hafta sonu oynanan 2'nci tur grup eleme maçlarında 2'de 2 yapan Paşanın Melekleri, çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası 2'nci tur grup eleme maçlarını hafta sonu Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynadı. C grubunda mücadele eden Paşanın Melekleri, ilk maçında Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Muratpaşa Belediyespor, cumartesi oynanan maçtan 41- 28 galip ayrılırken, pazar günü ise Mardin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Paşanın Melekleri bu karşılaşmadan da 29-27 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Muratpaşa Belediyespor, ilk maçını 27 Şubat'ta, Antalya'da oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise İzmir'de, 16 Mart'ta oynanacak.

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