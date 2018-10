Paşabahçe örnek gösterildi

SİVAS, () - SİVAS'ta 2018 yılının son İl Koordinasyon Kurul Toplantısı İl Özel İdare Meclis Salonu’nda Vali Davut Gül Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Gül, Paşabahçe mesire alanının diğer şehirlere örnek olacak bir proje olduğunu ifade ederek Başkan Sami Aydın’a teşekkür etti.

İl Koordinasyon Toplantısı’nda ilk olarak söz alan Belediye Başkanı Sami Aydın yapılan çalışmalara değinerek koordinasyon gerektiren konular hakkında bilgi verdi. Sivas'ta bir standart oluşturulduğunu belirten Başkan Aydın, "Sivas kamuoyunda belediye kaldırım yapıyor, kaldırım değiştiriyor diye yanlış bir algı oluştuğunu görüyorum. Hizmet yapılmasından rahatsızlık duyulmasını anlamak zor oluyor. Bilinmesi gerekir ki, biz var olanı değiştirmedik, her zaman şehre yeni bir standart kazandırdık. Sivas'ı her anlamda standardı olan bir şehir konumuna getirdik. Altyapısını tamamladık, suda kayıp kaçak oranı yüzde 65 civarındaydı, yağmur suyu hattı yoktu. Kanalizasyon ile yağmur suyu hattı birlikteydi. Şimdi bu sıkıntılar giderildi. Merkezideki hizmetler ne ise kenar mahallelerde de o standart var" dedi.

Vatandaşların kalite istediğini belirten Aydın, "10-12 yıl önce yapmış olduğumuz çalışmalar, her konuda olduğu gibi yıpranmalara, bozulmalara neden oluyor. 10 yıl önce yaptığınız çalışmayı bugün değiştiriyorsunuz. 'Bu bir yıl önce yapıldı, bu yıl değiştiriliyor' gibi bir algı oluşturuluyor, bu durum şehre haksızlık olur. Geçen yıl meydandan 50'inci Yıl Kavşağına kadar olan kısmı düzenledik. Bu yıl da Devlet Hastanesine kadar olan kısmı yeniledik" diye konuştu.

2004 yılında başından geçen bir anıyı anlatan Aydın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk belediye başkanı olduğumuz süreçte şehrimize yatırımcı gelmesi için toplantılar yaptık. Yatırımcılara hibelerden bahsettik, gelmelerini istedik. Onlar bize şehirde kaç tane 4-5 yıldızlı otel var, kişi başına düşen yeşil alan ne kadar, hastaneler var mı, şehrinizden büyük şehirlere uçak seferleri var mı, gibi sorular sordular. Şaşırdık, yatırım diyoruz, onlar ne diyorlar dedik. Sorduğumuzda ise biz buraya geleceğiz, bir ekip getireceğiz. Onların yaşayabileceği, rahat edebileceği alanlar olmalı dediler. Bugün o yatırımcıların istediği standartları tamamladık. Sivas her yönüyle yaşanabilir bir şehir konumuna geldi."

Vali Davut Gül ise Malatya ziyaretinde yaşadığı bir diyalogdan bahsederek Sivas’a kazandırdığı hizmetlerden ötürü Aydın’a teşekkür etti.

Vali Gül, "Geçen hafta Sivasspor maçı için Malatya’ya gittik. Bizi orada Çınar diye bir yere götürdüler. Çınar dedikleri bölge bizim Paşabahçe’den çok küçük. Oraya gittikten sonra belediye başkanına dedim ki; bizim Paşabahçe’yi görmeniz lazım. Yaptığınız çalışma güzel ama Paşabahçe’yi gezdiğiniz takdirde burası için çok daha farklı şeyler düşünürsünüz. Bizim zenginliğimiz hem Allah vergisi hem de bunların korunması, muhafaza edilmesi. Bu anlamında sizlerin emeği çok fazla, teşekkür ediyorum sizlere" dedi.

