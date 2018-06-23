Partilerden seçim yürüyüşü

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 24 Haziran seçimleri öncesi partiler seçim yürüyüşü gerçekleştirdi.

İlk yürüyüşü Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Sabah saatlerinde Otogar önünde toplanan partililer Şeker Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe CHP Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Başkanı İzzet Akbulut, ikinci sıra adayı Recep Mutlucan, üçüncü sıra adayı Osman Gök ve partililer katıldı.

Ak Parti teşkilatı da Cemil Mahallesi'nde başlattığı ve Bozkurt Mahallesi, Armağan İlci Bulvarı, İnönü Bulvarı, Köprübaşı güzergahında devam eden ve Şeker Meydanı'nda son eren yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Ak Parti Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Bayram Özçelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, ikinci sıra adayı Yasin Uğur, üçüncü sıra adayı Emine Aktaş, İl Başkanı Volkan Mengi ile partililer katıldı.

MHP İl Teşkilatı da araç konvoyu yaptı.

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