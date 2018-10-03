Parşömeni giysi formu üzerinden yorumlayarak sergiledi

EGE Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı'nda görev yapan Öğretim Görevlisi Gülseren Haylamaz, 'parşömen'i giysi formu üzerinden sanatsal bir ifade ile yorumlayarak 'Bedenin Sınırlarında' adıyla sergi açtı.

Ege Üniversitesi Prof.Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açılan sergide Bergama'nın antik dönem yöntemleriyle hazırlanan yazı malzemesi parşömen, ilk kez doğal boyalarla renklendirilmiş yün ve pamuğu ile tekstil sanatına ait tekniklerle yorumlandı. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı'nda görev yapan Öğretim Görevlisi Gülseren Haylamaz'ın ellerinde sanat eseri formu kazanarak sanatseverlerle buluştu. Öğr. Gör. Gülseren Haylamaz sanatseverlerin beğenisini kazanan sergiyi, "Giysi bedenin formuyla sınırlandırılmış plastik değeri ifade eden bir yapıdır. Özellikle 1960'lardan günümüze tekstilin/lifin, giysi formu üzerinden sanatsal bir ifade aracı olarak kullanılması ve giysinin imgeyi taşıyan-aktaran nesneye dönüşümü söz konusudur. Plastik değerler açısından giysi, içindeki kütlenin hareketiyle birlikte farklı formlar sunabilme kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra, insan bedeninden bağımsız heykelsi formlara da dönüşebilmektedir. Beden-form ilişkisiyle giysiye dönüşmüş objeler ve giysinin simgesel anlamıyla sanat nesnesine dönüşümü 'Bedenin Sınırlarında' sergisinin çerçevesini oluşturmaktadır" diyerek anlattı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli karma-grup sergilerinde yer alan ve çalışmalarını doğal malzemelerin geleneksel ve modern teknikleriyle giysi formuna dönüştüren Haylamaz, "Giysi, kültür objesi olarak toplumların yaşamlarında ve tarihinde önemli rol oynar. Bedenin formuyla, renklerle, kullanılan malzemelerle, inanış ve iklimin yönlendirmesiyle sınırlarını çizer. Yüzyıllardır usta ellerle oluşturulan zanaat ürünleri bugün artık ilk işlevlerini yitirseler bile sanat, kültür üretimlerinde konu ve nesne olarak yerlerini almaktalar. Bergama'nın Antik dönem yöntemleriyle hazırlanan yazı malzemesi parşömeni, doğal boyalarla renklendirilmiş yün ve pamuğu bu sergide tekstil sanatına ait tekniklerle yorumladım" dedi.

Sergi, 30 Ekim'e kadar gezilebilecek.

BERGAMA (İzmir), ()

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