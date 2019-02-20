Parklara işaret dili alfabesi asılacak

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "İşaret dili alfabesini büyüterek parklara asacağız" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi personellerinden Kadir Demir, Başkan Kurt'un konuşmalarını işaret diline çevirirken, Başkan Kurt işitme engeli olan çocukların ailelerine müjde verdi. İşitme engelli çocuklar için özel kreş açmayı planladıklarını belirten Başkan Kurt, şöyle konuştu:

"Ben belediye başkanı olduğum günden beri Odunpazarı Belediyesi'nde işitme engelli bireyler için özel çalışmalar yaptık. Şu anda Odunpazarı Belediyesi personelinin çoğu işaret dilini biliyor. Her birimden en az bir kişinin işaret dili öğrenmesini istedik. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. İşaret dilinin alfabesini büyüterek parklara asacağız. Meraklısı gelsin, görsün öğrensin. En azından böyle bir dünyanın olduğunu anlasın. Odunpazarı'na önümüzdeki 5 yılda 100 kreş açacağız"





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