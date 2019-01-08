Park ve bahçelerde polis denetimi

ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik park, bahçe ve kafeler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlükleri birimleri, çocuk ve gençlerin sıklıkla kullandıkları, park, bahçe, okul çevresi, internet kafeler ve büfelerde denetim yaptı.

Ekipler, 54 okul çevresi, 148 park/bahçe, 6 internet salonu, 2 kafe/kahvehane, 2 büfe denetledi. Uygulama yapılan yerlerde 490 kişinin GBT sorgusu yapılırken, yoklama kaçağı olduğu bir kişi gözaltına alındı, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçildi. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Ayrıca trafik yönünden 15 aracın incelendiği uygulamada, 2 sürücüye 470 TL idari para cezası uygulandı.