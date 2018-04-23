Park halindeki otomobil yandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

İstasyon Meydanı'nda park halindeki 09 HG 788 plakalı otomobil, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşlar yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine meydana gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

FOTOĞRAFLI