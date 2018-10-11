Park halindeki otomobil yandı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, 5 yıldızlı otelin yakıt deposunun bulunduğu alana sıçradı. Yunus polislerinin yangın tüpleriyle müdahalesi sonrası depo alanındaki yangın büyümeden önlendi. İtfaiyenin müdahale ettiği otomobil ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde gece, park halindeki 68 HT 751 plakalı LPG'li otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri oldu. Yanan aracın hemen önünde bulunan ve 5 yıldızlı bir otele ait yakıt deposuna alevlerin sıçradığını gören yunus polisleri, çevredeki iş yerlerinden yangın tüplerini alarak, yakıt deposundaki yangının büyümesini önledi.

Ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangına müdahale etti. Yaklaşık olarak yarım saatlik çaba sonucu söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

İki gün için 3 yıldızlı bir otele tatile gelen otomobil sürücüsü A.Y. (23) ve arkadaşı, Kemer merkezinde gezdikten sonra otele geldiklerini ve dinlenirken gelen sesler üzerine dışarı çıktıklarında yangını gördüklerini söyledi.

Yapılan incelemenin ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı.

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