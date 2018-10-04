Park halindeki otomobil yandı



Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde park halindeki otomobil motor kısmından alev alarak yandı.

Olay, Camiatik Mahallesi Eski Otogar Arkası Sokak üzerinde meydana geldi. İrfan K., 59 HE 178 plakalı otomobilini bir marketten alışveriş yapmak için park etti. Henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangına elektrik kontağının neden olduğu belirlendi.