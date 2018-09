Paraşütçülerin gözdesi Kardelen Tepesi

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak paraşütçülerin hizmetine sunulan Narlı Kardelen Tepesi (Take Off) yamaç paraşütçülerinin gözdesi olmaya devam ediyor.

Pazarcık İlçesinde bağlı Narlı Mahallesi’nde hizmete sunulan Kardelen Tepesi, hem spor, hem eğlence hem de adrenalin tutkunu yamaç paraşütçülerinin en uğrak noktası haline geldi. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Kardelen Tepesi’nde buluşan Yamaç Paraşütçüleri, bölgenin turizmini de canlandırıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan, Türkiye rekorlarının kırıldığı, birçok yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapan Kardelen Tepesi, 2020 Dünya Hava Oyunları’na aday olabilecek kapasitede gösteriliyor.

Havacılık ve yamaç paraşütü uçuşları ile mesafe yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan ve aynı zamanda 400 kilometre uçuş parkuruna sahip olan Narlı Kardelen Tepesi, doğa ve spor turizminde marka olma yolunda ilerliyor. Birçok spor kulübü tarafından da eğitim pisti olarak kullanılan Kardelen Tepesi, adrenalin tutkunu paraşütçülerin adeta buluşma noktası oldu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek burada uçuş eğitimleri yapan yamaç paraşütçüleri yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Paraşütçülerden, Mahmut Hopur bölgenin dünya çapında bir üne sahip olduğunu ifade ederek şunları dedi:

“Kahramanmaraş Sportif Havacılık Kulübü üyesiyim aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmeniyim. Arkadaşlar aradılar orada hava nasıl? Kayseri’deyiz burada hava çok iyi değil mesafe uçmak için dediler. Bende bölgeyi daha iyi bildiğim için buraya gelmelerini tavsiye ettim. Gerçekten güzel bir gün. Şuan herkes Take Off artı yaklaşık 1.000-1.500 metredeler. 40 kadar arkadaş burada. Zaten burası Türkiye tarafından bilinen hatta Avrupa ve Dünya tarafından bilinen bir Take Off alanı. Üç yıl önce Türkiye rekoru kırıldı. Bu yılda yine 250-300 kilometre mesafeler uçuldu buradan. Hava çok güzel. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemizde çok güzel Take Off yaptı buraya. Gerçekten yaklaşık 20-30 tane pilotun aynı anda kalkabileceği çok güzel Take Off kalkış anı hazırladır. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika bir bölgemiz var. İlkbahar, Yaz, Sonbahar Ahır dağından olsun Narlı’dan şuanda ki Take Off olsun uçuşlar yapıyoruz. Kışında ayrıca harika bir bölgemiz var. Yedikuyular’dan oradan da teleferikle yukarı çıkıp oradan da aşağı kışında kar içerisinde uçuş yapıyoruz. Tüm bölge pilotlarında bundan dolayı dikkatini çekiyor. Kışın çünkü karda uçmak çok keyifli geçen yıl yüzlerce sörf uçuş yaptık Yedikuyulardan. Sayın Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç beye yamaç paraşütü sporuna verdiği desteklerden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gerek burası olsun, Narlı Take Off, gerekse Yedikuyular’da bize verdiği ayrıcalıklardan dolayı teşekkür ederiz.”

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×