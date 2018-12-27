Parasızlıktan çocuklarını göremediğini söyledi

İZMİR'de yaşayan eski ayakkabı şirketi sahibi Ayhan Manav (48), boşandığı eşi M.Ç.'nin kendisine çocuklarını göstermediğini, icra masraflarını karşılayacak ekonomik güce de sahip olmadığı için 3 yıldır onlara hasret kaldığını iddia etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve eskiden ayakkabı şirketi sahibi olan Ayhan Manav'ın işleri, 2011 yılında bozuldu. Şirketini kapatmak zorunda kalan Manav, yine aynı sektörde, bir ayakkabı imalathanesinde personel olarak çalışmaya başladı. Bu süreçte yaşları 12 ve 8 olan 2 kız çocuğunun annesi eşi M.Ç. ile de arası açıldı. M.Ç. 2013 yılının Kasım ayında 12'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Manav ise 2015 yılında, yaklaşık 4 yıl önce girdiği işten ayrıldı. Manav, 2016 yılının Haziran ayında da eşinden resmi olarak boşandı ve aylık 850 TL nafaka ödemesine karar verildi. Bu süreç içinde maddi olarak çıkmaza giren Manav, yeşil kart sahibi oldu. Geçen yıl mart ayında, İzmir 9'uncu Aile Mahkemesi'ne başvurup, nafakanın iptalini isteyen Manav'ın talebi kabul görmedi, ancak nafaka miktarı 550 TL'ye düşürüldü. Nafaka parasını güçlükle ödeyebildiğini ve 3 ay boyunca ödemede aksaklık yaşanırsa hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ayhan Manav, "Yaklaşık 3 yıldır çocuklarımı göremiyorum. Eşim bana onları göstermiyor. Oysa mahkeme, her ayın birinci ve üçüncü haftalarında olmak şartıyla, cumartesi saat 09.00'dan pazar saat 09.00'a kadar görme izni verdi. Bu koşullarda çocuklarımı görmem ve onlarla vakit geçirmem için tek yol icra. Ancak bunun masraflarını karşılayacak gücüm de yok" dedi.

Davut CAN / İZMİR, ()

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