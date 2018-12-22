Paramedikler Günü kutlandı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - PARAMEDİKLER Günü, Özel OFM Antalya Hastanesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Paramedikler Günü, Özel OFM Antalya Hastanesi ve Paramedik Derneği (PAR-DER) Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen programa PAR-DER Antalya Sorumlusu Osman Demiröz, dernek üyeleri ve Özel OFM Antalya Hastanesi çalışanları katıldı. Özel OFM Antalya Hastanesi Kurumsal ve Dış İlişkiler Müdürü Hakan Engin, yaptığı konuşmada, Paramedikler Günü'nü kutladı. Paramediklerin fark edilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Engin, "Ambulansları sadece sirenleri çalarken görüyoruz ama orada, içerdeki yaşantıyı, stresi algılayamıyoruz. Paramedikler tüm süreçte hastanın yanında. Çünkü hayatımız o süreçte paramediklere bağlı. Bu yüzden desteklenmesi gereken bir meslek grubu. Özel OFM Antalya Hastanesi olarak Paramedik Derneği'nin bu farkındalık mücadelesine destek veriyoruz" dedi.

PARAMEDİKLER, ARTIK ŞİDDET İSTEMİYOR

Paramedik Derneği Antalya Sorumlusu Osman Demiröz ise 22 Aralık Paramedikler Günü'nün mesleğin farkındalığını artırmak açısından önemli olduğunu belirtti. Paramediklerin ilk ve acil yardımda en etkin müdahaleyi yapan kişiler olduğunu anlatan Demiröz, ancak hasta yakınlarının onlara yeteri saygıyı göstermediğini belirtti. Osman Demiröz, "Ambulanslara yol verilmediği için hastaları yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Trafikten dolayı bazen hastaları hastaneye ulaştıramıyoruz. Hasta yakınlarının şiddetine maruz kalıyoruz. Gerek sözlü gerekse fiziksel oluyor bu şiddet. Bunların olmamasını isteriz. Biz etkin şekilde işimizi yapmak için çabalıyoruz. Aşmamız gereken şeyler var" dedi.

Antalyalı paramedikler, daha sonra AVM'de alışveriş yapan vatandaşlarla 'Vaka Simülasyonu' etkinliğini gerçekleştirdi. Vatandaşlara ilk ve acil yardım konusunda bilgiler verildi.

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