Paralı poşete arabalı çözüm

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir market müşterisi, poşete para vermemek için satın aldıklarını market arabasıyla otomobiline kadar taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri,1 Ocak'tan itibaren tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. Poşete para vermek istemeyenler de alternatif çözümler üretmeye başladı. Meryem Erdemli, ailesiyle birlikte bir markette alışveriş yaptıktan sonra poşete para vermemek için satın aldıklarını market arabasıyla şaşkın bakışlar arasında yaklaşık 100 metre ilerdeki otomobiline taşıyarak aldıklarını otomobiline koydu.

Meryem Erdemli,"Ben yaklaşık 350 liralık alışveriş yapacağım market bana 4 poşeti parayla verecek, poşete para vermek istemediğimiz için bizde böyle bir çözüm bulduk"dedi.

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