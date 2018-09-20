Para alınca intihar etmekten vazgeçti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yapımını devam eden iş hanının önündeki iskeleye çıkan kişi intihar etmek istedi. Borçlarının olduğunu söyleyen kişi, polis bir miktar para verince aşağı indi.



Dün gece, Körfez Belediyesi tarafından yaptırılan iş hanının önündeki iskeleye çıkan kişi intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Borçlarının olduğunu söyleyen H.D. iskelede sağa sola gitti. Aşağıda toplananlar merakla H.D.'yi izledi. Polis, H.D. ile görüşerek ikna etmeye çalıştı. H.D. polislerin bir miktar para vermesi üzerine aşağı indi. H.D.'nin daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, 112 Acil ekibi sağlık kontrolünde bulundu. H.D. daha sonra karakola götürüldü.