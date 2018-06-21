Panpet kalite belgesine sahip oldu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Şeker’in şirketlerinden olan ve 33 araçlık TIR filosu ile yurt içi ve yurt dışı lojistik faaliyetleri sürdüren Panpet şirketi, TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkiki neticesinde Türkiye genelinde Akaryakıt ve LPG satışı, Market Hizmetleri ve Lojistik Hizmetleri kapsamında kalite belgesine sahip oldu.

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan Belgelendirme sonucuna göre Panpet şirketinin lojistik sektöründe Kayseri’de ve Ülke genelinde Akaryakıt ve LPG Satışı, Market Hizmetleri ve Lojistik Hizmetleri sunumu kapsamında K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite belgesi alan 2. firma olma özelliğini kazandığı belirtildi. Kalite Belgesinin alım töreninde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, " TSE yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin sonucunda kalite belgesini almayı hak kazanmış bulunuyoruz. Panpet şirketimizin yapmış olduğu faaliyetler çerçevesinde akaryakıt, LPG satışı, market ve lojistik hizmetlerini birlikte yürütülüyor. Bu üçlü hizmeti Türkiye de yapan ve bu belgeyi almayı hak kazanan 2. Şirket konumundadır. Bu gerçekten önemli bir başarıdır. Bu çalışma ile bir kez daha Kayseri Şeker ve bağlı şirketleri bakımından bütün işlerimizde kaliteye ne kadar önem verdiğimiz ve bu çerçevede işlerimizi en iyi şekilde yürütmek istediğimizi, hem belgelemiş hem de tescillenmiş oldu." dedi.

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