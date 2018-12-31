Panorama 1326 Müzesi yoğun ilgi görüyor

OSMANGAZİ Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ve kısa süre önce tanıtım gezilerine açılan Panorama 1326 Fetih Müzesi yoğun ilgi görüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin çok büyük ilgi gördüğünü belirtip, ‘’İnsanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyorlar. Henüz 2 aydır tanıtım gezilerine açık olan müzemizi şimdiden 100 binin üzerinde insan gezdi’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin kısa süre önce tanıtım için hizmete açmasına rağmen, Bursa’nın destinasyon listesinde ilk sırayı alan Panorama 1326 Müzesi, yerli ve yabancı 110 bin ziyaretçiyi ağırlamayı başardı. Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı müze, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Müze ilie ilgili konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa’nın değil, tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de ekledik. Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyorlar. Henüz 2 aydır tanıtım gezilerine açık olan müzemizi şimdiden 100 binin üzerinde insan gezdi” şeklinde konuştu.

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