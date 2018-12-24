Pamukova'da uyuşturucu operasyonu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, polisin operasyonu ile 931 gram bonzai ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı. Pamuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 48...