Pamukova'da uyuşturucu operasyonu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, polisin operasyonu ile 931 gram bonzai ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.
Pamuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 48 yaşındaki E.B.'yi takibe aldı. E.B.'nin evine girdiği sırada takipte bulunan polisler, kimliğini kontrol etti. E.B.'nin elindeki çantasına bakıldığı 931 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilen E.B. tutuklandı.