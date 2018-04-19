Pamukkale Belediyesi'nden spor kompleksi

DENİZLİ'nin Pamukkale Belediyesi, "Spor ve sporcunun yanındayız" sloganı kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 1600 metrekare alana halı saha, basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortundan oluşan kompleks yaptı. Spor tesisi açıldı.

Pamukkale Belediyesi "Spor ve sporcunun yanındayız" sloganı kapsamında ilçe genelinde alanı müsait birçok lise ve ilköğretim okullarının bahçelerini spor kompleksi ve halı sahalarla donatmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi son olarak, Kınıklı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde atıl alanda bulunan toplam 1600 metrekare alanda, içinde halı saha, voleybol ve basketbol sahası ile tenis kortunun bulunduğu spor kompleksi yaptı. Toplam 300 bin TL maliyetle, 2 ayda tamamlanan spor kompleksinin açılışı için tören düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin başta olmak üzere Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizlispor takımının oyuncuları ile kulübün yöneticiler öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Başkan Gürlesin, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının da gerçekleştirildiği spor kompleksinin, sadece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine değil, çevrede bulunan diğer okulların ve vatandaşların da yararlanabileceğini belirterek, "Yeni kurulan bir belediyeyiz ama toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da sporu önemsiyoruz. Bunun karşılığında da sporun ve sporcunun yanındayız diyoruz. Bunun içinde ilçe sınırları içerisinde göreve geldikten bugüne kadar 24 spor tesisi yaptık. Belediye olarak mümkünse tüm mahallelerimize halı sahalar, spor kompleksi yapalım istiyoruz. Biz yaptığımız işlerde 'yaptı' desinler diye yapmıyoruz. Mümkün olan şartlarda en iyisini, en güzelini yapma gayretindeyiz" dedi. Konuşmaların ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Akkaya, Gürlesin'e teşekkür plaketi verdi. Daha sonra tesisin açılış kurdelesi kesildi. Tören sonunda, Denizlispor futbolcuları halı saha da gösteri maçı yaptı. Başkan Gürlesin ile protokol üyeleri, Denizlispor'un genç takımının kalecisinin koruduğu kaleye penaltı atarak futboldaki yeteneklerini gösterdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

FOTOĞRAF