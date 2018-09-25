Pamukkale Belediyesi'nden işaret dili kursu

DENİZLİ'nin Pamukkale Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği ücretsiz işaret dili kursu tamamlandı. 3 ay süren eğitimler sonunda başarılı kursiyerlere, sertifikaları törenle verildi.

Pamukkale Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla halk eğitim merkezi işbirliğiyle ücretsiz işaret dili kursu açıldı. Geçen temmuz ayında açılan ve 20 kişilik sınıf oluşturulan işaret dili kursu, haftada 3 gün olmak üzere toplam 120 saatlik eğitimle gerçekleştirildi. Kurs sonunda düzenlenen sertifika törenine; Pamukkale Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Gürlesin, Denizli İşitme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Çelebioğlu ve kursiyerler katıldı. Sertifika almayı hak kazanan kursiyerlerin sertifikasını Başkan Gürlesin tarafından verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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