Pamukkale Belediyesi'nden girişimcilere kurs desteği

DENİZLİ'nin Pamukkale Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Denizli Ticaret Odası (DTO) işbirliğinde kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik girişimcilik eğitimi başlattı.

Pamukkale Belediyesi çatısı altında kurulan Pamukkale Kent Konseyi, Denizli Ticaret Odası ve İŞKUR Denizli İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik girişimcilik kursu açtı. Pamukkale Belediyesi'nin Meclis Salonu'nda yapılan girişimcilik kursunda 75 kişi eğitim görecek. Denizli Ticaret Odası eğitmenlerinden Besim Ogelman tarafından verilen eğitimlerde, kursiyerlere KOSGEB imkanları ve başvuruları başta olmak üzere kendi işlerini kurmak için bilgiler verilecek.

Kursa katılanlarla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, istihdam alanlarının oluşturulması, kentin ve bölgenin ekonomisinin canlandırılmasına katkı vermek amacıyla bu projeye öncülük ettiklerini belirtti. Başkan Gürlesin, "Girişimcilik çok önemli. Biz bunu bildiğimiz için İŞKUR ve Denizli Ticaret Odası ile işbirliği yaparak, bu kursun açılmasını sağladık. Bu kursun en önemli özelliğini görme engelli ve işitme engelli vatandaşlarımızın da katılmış olması. Pamukkale Belediyesi olarak böyle ilklere imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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