Pamukkale Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Hükümetin 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında başlattığı yüzde 10 indirim kampanyasına, Pamukkale Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde indirim yaparak destek verdiklerini bildirdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, Eylül ayında yüzde 24.5'e ulaşan enflasyonla mücadele kapsamında, asgari yüzde 10 indirim kampanyasına destek verdiklerini bildirdi. Başkan Gürlesin, "Ülkemizin ekonomisi üzerinden oynanan oyunların tamamen bertaraf edilmesi adına, hükümetimiz mücadelesini sürdürmektedir. Pamukkale Belediyesi olarak bizler de her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ABD ürünlerine boykot uygulama çağrısının sonuna kadar destekçisi olmuş ve belediye sosyal tesislerimizde ABD menşeli tüm ürünlerin satışını durdurmuştuk. Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında açıkladığı enflasyonla mücadele için asgari yüzde 10 indirim kampanyasını da destekliyoruz. Bu çerçevede de PAKTAŞ'ın işlettiği Pamukkale Belediyesi Sosyal Tesislerinde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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