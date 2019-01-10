Pamuk'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

MERSİN, () - MERSİN'de, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Basın; toplumun bilgilenmesinin yanı sıra; birlik, beraberlik, barış ve huzur ortamının güçlenmesinde de önemli bir rol üstlenir" dedi.

Pamuk, yayınladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Basının demokrasinin vazgeçilemez unsurlarından birisi olduğunun altını çizen Pamuk, "Bir kamu görevini yerine getiren basın mensupları, halkın doğru haber alma hakkını yerine getirmek gibi önemli bir görevi üstlenir. Bu açıdan toplumun sesi, gözü ve kulağı olan gazeteciler, demokrasinin ve katılımcılığın sağlıklı işleyişinde önemli işlev üstlenir. Gerçek demokrasiye, güçlü ekonomiye sahip olmak için özgür ve güçlü bir basına ihtiyacımız vardır. Basın; toplumun bilgilenmesinin yanı sıra; birlik, beraberlik, barış ve huzur ortamının güçlenmesinde de önemli bir rol üstlenir" ifadelerini kullandı.

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