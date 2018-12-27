Palyatif hastalara müzikli moral desteği

BEYŞEHİR Devlet Hastanesinde palyatif bakım merkezinde tedavi gören hastalara müzikle moral desteği sağlanıyor.

Gönüllü öğretmen ve stajer öğrencilerin katkısıyla gerçekleşen müzik dinletisinde, hastalarda keyif alıyor. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu , hastane bünyesinde kurulan 15 yataklı palyatif bakım merkezinde kalan hastaların daha çok kanser tedavisi gören, yaşlı, bakıma muhtaç olan ve yatak yarası gibi hastalıkları bulunan, uzun dönem yatan hastalar olduğunu belirtti. Küçükbuzcu, ''Bu merkezimizde çok uzun süre yatan hastalarımız olmakta ve tedavilerine göre yatma süreleri değişmektedir. Yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren palyatif bakım merkezimizde kurulduğu günden bu yana yatan hastalarımız da bulunuyor. Birçok hastamız aylarca burada yatıyor. Sadece onlar değil, hastalarımıza refakat eden yakınları da burada uzun bir süre kalmak durumunda kalıyor. O yüzden de hasta yakınlarımızın, refakatçilerimizin moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Hasta refakatçilerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tuttuğumuzda bu hastaya da dolaylı olarak fayda sağlıyor. Biz bunu, hastaların bu şekilde bakımının daha iyi olduğunu da gözlemledik.Bu yüzden hem hastalarımız, hem de hasta yakınlarımız için bu tür çeşitli sosyal kültürel ağırlıklı programları bir süredir devamlı olarak düzenliyoruz”dedi.

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