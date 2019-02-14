Palyatif Bakım Merkezi, hastaları hayata bağlıyor

İZMİR'deki Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi, yeni haliyle ve profesyonel ekibi ile hastalara hizmet veriyor.

Önceden 7 yatağı bulunan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi, arttırılan kapasitesi ile 19 yatak sayısına ulaştı. iki hekim, 12 hemşire ve diğer çalışanlarından oluşan birimde; hastaların ev ortamında gibi bakımlarını sağlamak, yaşamlarının son dönemlerini rahat bir şekilde geçirebilmelerine olanak tanımak ve gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. Eğer hasta eve çıkacak ise, tüm bakım ve tedavileri hasta yakınlarına öğretilerek, bakımının daha kolay, bilinçli ve düzenli bir şekilde yapılması sağlanıyor.

Palyatif Bakım birimi son dönemlerini yaşayan hastaların yaşam konforunu arttırırken, bazen de kronik yatağa bağımlı hastaların, sağlık sorunlarında düzeltici rol oynuyor. 69 yaşındaki Dudu Ateş'in sürekli yatmaya bağlı oluşan yatak yaraları da bu birimde neredeyse iyileşmiş durumda. Geçirdiği trafik kazasına bağlı olarak uzun süre yatakta yatmak zorunda kalan ve bu süreçte oluşan derin yatak yaraları 4 ay boyunca yapılan tedavi ve iyi bakım sayesinde tamamen kapanma yolunda ilerliyor. Yine 70 yaşlarındaki Aysel Gültekin'in de yatak yaraları iyileşmiş durumda. Her iki hasta da verilen hizmet ve bakımdan ötürü Palyatif Bakım Servisi ekibine teşekkür etti.

Palyatif Bakım'ın önemini vurgulayan birim sorumlu hekimi Uzm. Dr. Mahmut Yılmaz "Dört yıl önce hastanemiz bünyesinde yedi yatakla hizmet vermeye başlayan servisimiz ne mutlu ki, ocak ayından itibaren 19 yatak sayısı ile hizmete devam etmektedir. Palyatif bakım deneyimi olan doktor ve hemşire kadromuz ile kalite konusunda iddialıyız. Servisimiz bünyesinde bir uzman doktor, bir doktor, 12 hemşire, bir veri giriş çalışanı ve iki temizlik personeli özveri ve şevkle çalışmaktadır. Son dönem kanser hastaları ile beraber geriatrik bakım, nörolojik bakım ve bası yaraları olan hastalara hizmet vermekteyiz. Tüm ekibim ve ben hasta memnuniyetini baz alarak, onlara ihtiyaçları doğrultusunda gerekli tedavi, takip ve bakımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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