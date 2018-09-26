Palet fabrikasında korkutan yangın 





MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir palet fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Manisa-İzmir Karayolu'nda bulunan bir palet deposunun bahçesinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede büyümeden söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika bahçesindeki paletlerin yanması sonucu maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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