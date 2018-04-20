Özyurt, 23 Nisan’ı kutladı

NİZİP Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Türkiye’nin geleceğinde aktif rol oynayacak çocukların her anlamda donanımlı olması gerektiğini belirtti.Özyurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, çocuklarını iyi yetiştiren milletlerin her alanda başarılı olacağını söyledi. Özyurt, şöyle dedi:“En büyük yatırımı çocuklarımıza, gençlerimize yapmalıyız. Bunu yaparsak gelecek hayallerimize ulaşır, yapamazsak bulunduğumuz noktadan daha da geriye düşeriz. İstatistiklere baktığımızda 2016 yılı sonu itibariyle ülke nüfusunun yüzde 30,3’ünü çocukların oluşturduğunu görüyoruz. Bu da 22 milyon 891 bin 140’e tekabül ediyor. Ülke olarak en büyük sermayemiz insanımızdır. Önemli bir genç ve çocuk nüfusuna sahibiz, bu nüfusu iyi eğiterek geleceğe emin adımlarla yürümek zorundayız.”Oda olarak iş dünyasına yol açtıkları gibi çocuklar için gerçekleştirilen projelere ve etkinlere de ciddi katkı sağladıklarını ifade eden Özyurt, “Bu vesileyle geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Çocuklara bu güzel günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”FOTOĞRAFLI