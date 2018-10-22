Öztürk: Rizelilerin Atatürk'e yoğun ilgisi olduğunu gördüm

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de düzenenen Kitap Günleri'nde konuşan yazar Bekir Öztürk, "Buraya geldiğimde Atatürk heykelinin yeni yerini gördüm ve böyle bir şeyin suni olarak gündeme getirildiğini düşündüm. Rizelilerin Atatürk'e yoğun ilgisi olduğunu gördüm." dedi.

Rize'nin ilk kitap fuarı olan 'Rize Kitap Günleri sürüyor. Etkinliğe katılan yazarlar arasında yer alan Bekir Öztürk, katılım gayet güzel olduğunu ve beklentilerini aştığını söyledi. Rize Kitap Günleri'ne konuk olarak katılan yazar Bekir Öztürk, kente gelmeden önce bazı konularda ön yargıları olduğunu ifade ederek, "Rize'de açıkcası Atatürk heykelinin kaldırılması olaylarından sonra, burada Atatürk'e karşı organize bir saldırı olduğunu düşünmüştüm ama buraya geldiğimde Atatürk heykelinin yeni yerini gördüm ve böyle bir şeyin suni olarak gündeme getirildiğini düşündüm. Rizelilerin Atatürk'e yoğun ilgisi olduğunu gördüm. Rize ile ilgili olarak algım kesinlikle değişti. Atatürk heykelinin şu anki yeri valiliğin ve hastanenin önünde, duyduğum kadarıyla miting yapılan bir alanda. Heykelin şu anki yeri son derece güzel" diye konuştu.



'ATATÜRK MÜSLÜMANLIĞA ZARAR DEĞİL YARAR VERMİŞTİR'

Rizelilerin Atatürk'e ilgisinin çok güzel olduğunu gözlemlediğini de kaydeden Öztürk, "İslami kesimin Atatürk'ü sevmediği gibi bir algı vardır ama ben burada çok sayıda başörtülü kitap severe Atatürk kitabı imzaladım. 'Hem Müslüman hem de Atatürkçü olunmaz' diyen çok küçük de olsa bir kitle var ancak bunun tam tersi Atatürk, Müslümanlığa zarar değil yarar vermiştir. Türk topluluğu İslam'ı en güzel şekilde yaşayan bir millet olarak görülmektedir. Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. İlk defa Kuran'ı Türkçeye çevirttirmiş ve Kuran'ın anlaşılması için emek harcamış. Dinin doğru anlaşılması için emek harcamış bir adama 'din düşmanı' demek yanlıştır. Din üzerinden Atatürk düşmanlığı yapanlarla, Atatürk üzerinden din düşmanlığı yapanları aynı terazide tartmamız lazım." ifadelerini kullandı.



‘LAİKLİK SELÇUKLULAR'DAN GELDİ’



Öztürk, Atatürk'ü doğru anlatmaya çalıştığını ve Atatürk'ü halen daha anlayamayan kitlelerin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bize okullarda laikliğin Fransa'dan geldiği öğretilmişti. Laikliğin bir gavur icadı olduğu söylendi. Bu yüzden Atatürk'e gavur diye saldıranlar oldu. Atatürk'ün, laikliği 1053 yılında Selçuklu imparatoru Tuğrul Bey'in uyguladığını ve saltanatı kaldırırken bunu temel aldığını biliyoruz. Bu kadar insan bu konuda yazıp, çizmesine rağmen kaç kişi bu durumu biliyor? Laiklik bize batıdan değil Selçuklu imparatoru Tuğrul Bey'den gelmiştir. 250 sene laiklik bu topraklarda uygulanmıştır. Halife din işleriyle uğraşmıştır, Tuğrul ve ondan sonra gelenler devlet işleriyle uğraşmıştır."