Öztürk, Millet İttifakının Kozan Adayı

ADANA,()-ADANA MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, önümüzdeki mahalli seçimlere İYİ Parti çatısı altında CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifak'ın Kozan Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

Günün birlik zamanı olduğunu kaydeden Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, “İYİ Parti Kozan Belediye Başkan adaylığı için şahsıma teveccüh gösteren başta İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve teşkilatlarına, İYİ Parti Kozan İlçe başkanlığı ve yönetimine, değerli Kozan halkına teşekkürlerimi sunarım. Şimdi zaman birlik olma zamanı, Kozan İçin birleşme zamanı. Daha çok çalışacak ve başaracağız” dedi.

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