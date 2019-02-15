Öztabak: “Yalova'ya sanatçı kimliğini ve festival ruhunu kazandıracağız”

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, her yaştan sanatçının el emeği eserlerinin sanatseverler ile buluştuğu serginin açılışına katıldı.

"ETKİNLİKLER İÇİN YENİ VE ALTERNATİF MODERN KÜLTÜR SANAT MEKANLARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yalova El Sanatları Derneği iş birliği ile gerçekleşen sergi, Kent Müzesi'nde açıldı. Sergiyi Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Öztabak birlikte açtı. Öztabak, “Her eserde ayrı bir düşünce ayrı bir incelik ve emekler var. Sergi, açılır açılmaz yoğun bir ilgi ile ziyaretçi akınına uğradı. İşte tam da bu noktada Yalovalı vatandaşlarımızın kültür sanat etkinlikleri ile daha fazla buluşacağı mevcut mekânlara ek yeni modern ve alternatif projelerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“YENİ SERGİ VE KONSER ALANLARINI HİZMETE AÇACAĞIZ”

“Sanatımız Milad, Sevgimiz Sonsuz Olsun” teması ile gerçekleşen karma serginin yoğun ilgi ile karşılaştığına dikkat çeken AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, “Kültür sanat faaliyetlerine ilgi gösteren ve etkinliklerin artmasını isteyen vatandaşlarımıza kulak verdik. Yalova'mıza yakışacak olan projelerimiz ve icraatlarımız ile kültür ve sanat ile iç içe yaşayan vatandaşlarımız için ilk günden itibaren canla başla çalışacağız” dedi.

ATAPARK VE KONSER ALANI PROJESİ

Kente sanatçı ve festival kimliğini kazandıracaklarını belirten Öztabak, “Projelerimizden olan Atapark ve Konser Alanı ile birlikte sahil kenarında 45 bin metrekarelik alanın sadece 5 bin 600 metrekarelik alanında otopark sorununu çözüme kavuştururken, geriye kalan dev alanda yarı açık sergi alanları ile yeşil alanlar yapacağız. Yaklaşık 7 bin metrekarelik konser alanı ile kente konser ve festival ruhunu kazandıracağız” dedi.

KÜLTÜR KORUSU PROJESİ

Bölgedeki 40 bin metrekarenin sadece 8 bin metrekaresini kültür sanat faaliyetlerine ayırarak yeşil alan oluşturacaklarına dikkat çeken Öztabak, "En özel projelerimizden birisi de Kültür Korusu. Bu alanda kütüphane ve sergi alanları olan kültür merkezinin yanı sıra bilim merkezi de kente yeni bir hareket katacak” diye konuştu.

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