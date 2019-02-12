Öztabak, projelerini tanıttı

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova’yı geleceğe taşıyacak projelerini kamuoyuna duyurdu. Hilton’da düzenlenen toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar’ın yanı sıra AK Parti Yalova Teşkilat yöneticileri ve üyeleri, önceki dönem hizmet etmiş AK Partili Belediye Başkanları ve milletvekilleri ile akademik odaların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleşen proje lansman toplantısında söz alan AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, projelerini sahnede en ince ayrıntısına kadar tek tek anlattı.

“YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK”

Belediye Başkan Adayı olarak ağır bir sorumluluğu omuzladıklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini dile getiren Öztabak, Yalova’ya bugüne kadar hizmet etmiş, tüm kent yöneticilerine de teşekkür etti. Artık Yalova’da yeni bir sürecin başladığını dile getiren Öztabak, “İnşallah, Yalovalıların da teveccühleriyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler sonucunda yeni bir süreç başlayacak. Ve inşallah bu süreç, Yalova'nın, tarihinin de talihinin de değiştiği bir süreç olacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Şimdi yeni ve güzel işler yapma zamanıdır. Bu yeni süreçte tüm gönüllere girerek, hedefe varmak istiyoruz. Şehrin her köşesine hizmet götürmeye çalışırken, diğer taraftan Yalova'yı daha güzel yarınlara taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

İŞTE BAŞKAN ADAYI ÖZTABAK’IN PROJELERİ

AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, konuşmasının önemli bir kısmını Yalova’yı geleceğe taşımak adına hazırladıkları projelere ayırdı. Yalova’nın kalbine uygulanacak Atapark Projesi ile bölgedeki otopark görüntüsü ortadan kalkacak yerine Yalova’ya nefes aldıracak, deniz kenarında yeşillikler içinde nitelikli bir eser kazandırılacak. Otopark ve konser alanını da bünyesinde barındıran proje aynı zamanda Mola Evi ile önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getiriyor. Otopark binasının denize bakan cephesine konuşlandıracak mola evi, engelli çocuklarının yanından bir an olsun ayrılamayan vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Engelli çocuklarını mola evine bırakacak anneler, şehir merkezindeki işlerini gönül rahatlığı ile yaparken, çocuklar ise mola evindeki uzmanların yapacağı etkinliklerle keyifli zaman geçirebilecek. Alandaki yaklaşık 7 bin metrekarelik konser alanı, festival, konser gibi her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

YALOVA MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANACAK

Öztabak’ın sunumunu yaptığı Nikah Sarayı ve Düğün Salonu, Gençlik ve Spor Kompleksi, Kadın Çocuk Evi ve Kreş, Fuar Alanı ve Dernekler Merkezi, Neşe Diyarı, Stadyum, bünyesinde; kütüphane, kültür merkezi, bilim merkezi ve plenatoryum bulunan Kültür Korusu, Yeni Mahalle Yaşam Merkezi, Neşe Hattı gibi projeler, estetik tasarımlarıyla Yalova’ya modern bir Avrupa kenti görünümü kazandıracak. Bu projelerin yanı sıra tüm mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları da bir bir devreye alacaklarını kaydeden Öztabak, tüm mahallelere, taziye evleri, kadın çocuk evleri, spor tesisleri, kreş, çocuk parkları, pazar yerleri ve yeşil alanlar kazandırılacağını belirtti.

1 MİLYON METREKARELİK PARK’

“Yalova’da 7'den 70'e herkesin toprakla ve yeşille hemhal olacağı Yürüyen Köşk Şehir Parkı, toplam 1 milyon metrekare alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak” diyen Öztabak, “Araştırma Enstitüsünün kullandığı ekim ve dikim alanlarına zarar verilmeden, düzenlenen yürüyüş ve bisiklet yolları ile Yalovalıların bu alanı da kullanmalarına imkan sağlayacak projede, göz hakkı bahçesi, gül bahçesi, fidanlık, butik cami, belediye sosyal tesisi ve halk plajı ile amfi tiyatro, kapalı ve yarı açık kafeler ile spor alanları bulunacak. Evcil Hayvan Parkı ve Bakım Merkezinde çocuklar hayvanları yakından tanıma fırsatı bulacak ve sahipsiz sokak hayvanları için de modern bir hayvan barınağı yapılacak. 5 dönüm alan üzerinde hayata geçireceğimiz, doğa ile evcil hayvanların iç içe olacağı önemli bir çalışma yapılacak. Burada evcil hayvanlarımızın bakımı yapılacak ve çocuklarımız hayvanları yakından tanıma fırsatı bulacak. Doğa ve Macera Parkı ile Yamaç Paraşütü Merkezi, doğa tutkunlarının buluşma noktası olacak. Kompost üretim merkezi, sebze meyve ve toptancılar hali, mezbaha ve hayvan satış alanı gibi projeler kent ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Başkanı Muğlim Bağatar ile Milletvekili Meliha Akyol da birer konuşma gerçekleştirdi.



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