Öztabak, gençlerle buluştu

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, Doğanspor kulüp binasında gerçekleşen buluşmada, spor kulübü üyeleri ve sporcuların yanı sıra Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan gençler ile bir araya geldi.

“AYAĞI YERE BASAN PROJELERİMİZLE YALOVA'NIN TALİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Önceki gün proje lansman toplantısı ile tanıttıkları projelerini hatırlatan Öztabak, “Açıkladığımız projelerimizin hiçbiri hayal ürünü değil. Hangisinin nerede, ne zaman yapılacağı belli, plan projeleri hazır. Projelerimiz ilimize yeşil alanlar kazandırırken, sosyal dönüşüm ve yüksek yaşam kalitesini sunuyor. Hepsi de maliyeti uygun ve kısa sürede uygulanabilir projeler. Sahil bandı, yeşil alanları, denizi ve kültürel alanları ile cazibe merkezi olacak olan ortak paydamız Yalova'mızı geliştirmemiz için bize yetki verecek olan halkımız ile kol kola, omuz omuza vererek hep birlikte kent için bir an önce hayata geçirilmeyi bekleyen projelerimizi tek tek hizmete açacağız. Biz ortaya hayal koymuyoruz, AK Parti demek proje demek, icraat demek. Projelerimiz de buna göre ayağı yere basan ve ilk fırsatta hayata geçirilebilme imkanına sahip projelerdir' dedi.

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ DEĞİL GÖVDEMİZİ KOYDUK”

Kentteki amatör ve profesyonel sporun gelişmesi için projelerinin hazır olduğunu belirten Öztabak, “Gençlere hitap eden, karşılarında muhatap alabilecekleri genç kadrolarımız, yenilenen ve gençleşen parti yönetimi sayesinde tüm sorunlar ve istekler, rahatlıkla ve anında çözüm odaklı aşılabilecek. Tüm birimlerimizle yeni bir Yalova için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Özellikle projelerimiz arasında olan Gençlik ve Spor Kompleksi Merkezi, stadyum, konser alanları ile gençlerimizin daha fazla aktiviteye katılma şansına erişmesini sağlarken, aynı zamanda sanayi ve yeni iş alanları yatırımlarımız ile onlara, istihdam, iş imkanı ile güzel bir kariyer elde etme fırsatı sunacağız” diye konuştu.