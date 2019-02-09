Özsoy: Sorunumuz büyük, çözüm hızlı gelmelidir

Arzu ERBAŞ/FINDIKLI(Rize)()-RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, “Bakanlık tarafından çay üreticisinin sorunlarını çözmek adına çok acil kriz masası oluşturmalı. Sorunumuz çok büyük çözüm çok hızlı gelmelidir” dedi.

Fındıklı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy bölgenin temel geçim kaynağı çayda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Çay üreticisinin her geçen gün ayağını çukura düşüren, üretimden vazgeçme noktasına getiren ve sürdürülebilir olmayan bu düzen derhal değişmelidir. Yıllardır özel sektörün taban fiyatın çok altında ürün alması ve son iki yılda yevmiyelerin yüzde yüz oranda artmasının ardından 2019 yılında 25-5-10 çay gübresinin fiyatının yüzde yüz artması çay üreticisinin sonunu getirmiştir. Son yıllarda üst üste gelen bu olumsuzluklardan dolayı artık üretim sürdürülebilir değildir” dedi.

'SORUNUMUZ ÇOK BÜYÜK'

Bakın tarafında çay üreticisinin sorunlarının çözülmesi için acilen kriz masası oluşturulması önerisinde bulunan Özsoy şunları söyledi:

"Bu durum doğal afetten farklı bir durum değildir. Milyonlarca insanın ekmeği söz konusudur. Tarım ve Orman Bakanlığının çay üreticisinin sorunlarını çözmek adına çok acil bir kriz masası oluşturmalı. Çay üreticisinin olmazsa olmaz taban fiyatının altında ürün alımını engelleyen bir çay kanunu çıkarılmalı, gübre fiyatlarına gelen yüzde yüz zam değerlendirilmeli, bu olumsuzluklardan ötürü bahçesine giremeyen üreticilerimizin üretimi sürdürebilmesi için gereken desteğin verilmesi gerekmektedir. Çay tarımında gübre atım zamanı geldiğinden üretimin devam edebilmesi için sorunların ivedilikle çözülmesi üretimin yeniden sürdürülebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çay üreticisi tarlasına değil gurbete gitmek zorunda kalacak ve Doğu Karadeniz’den büyük şehirlere göçler başlayacaktır. Sorunumuz çok büyük çözüm çok hızlı gelmelidir”