Özpoyraz, meslek lisesi öğrencilerine seslendi

İZMİR Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, bir araya geldiği meslek lisesi öğrencilerine işportacılıktan başlayan yaşam hikayesini anlatarak "İstemediğiniz kadar mühendis var ama ara elaman, kalifiyeli elaman yok. 6 bin 810 lira brüt maaşla eleman bulamıyoruz" dedi.

Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü tarafından düzenlenen 'Meslek Tanıtım Günleri'ne İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve Özolgun Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci konuk oldu. Özpoyraz, meslek lisesi mezunu olmanın açacağı kapıları kendi hayatından örneklerle anlattı. Özpoyraz, mesleği seçmesinde en büyük etkenin babası olduğunu belirtti. Manisa Demirci'de dünyaya geldiğini ve o tarihlerde köyden günde bir otomobilin bile belki geçtiğini söyleyen Poyraz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Selami Özpoyraz, "Onu görmek için hepimiz yollara düşer, görünce de otomobilin arkasından koşardık. Yanımızdan uzaklaşıp geçer giderdi. Bir daha ne zaman otomobil göreceğiz diye arkasından bakardık. Çocukken bir deprem oldu her şeyimiz kaybettik. Annemiz vefat etmişti. Babam ve kardeşlerimle İzmir'e geldik. Kemeraltı girişinde işportacılıkla başladık işe. Orada bir sene üzerimize karton örtüp sokaklarda yattık" dedi.

ARA ELEMAN BULAMIYORUZ

Hiç durmadan çalıştığını aktaran Özpoyraz, "Babam o dönemde geleceğim için endişelendi ve bana 'Şimdi para kazanıyorsun ama senin meslek öğrenmen gerekli' diyerek beni traktör tamircisinin yanına verdi. Yıllarca gece yarılarına kadar çalışıp sabah yine iş yerinde olduk. İşyerimizi süpürmekle yetinmeyip sokakları da süpürürdük. Şimdi gözüm kapalı bir motoru en ince ayrıntısına kadar söker takarım. Tüm parça numaralarını ezbere bilirim. Günümüzde ise işi bilen yedek parçacı bulamıyoruz" diye konuştu.

İŞİNİZ HAZIR

Kendi firmalarına kalifiye, bilgili usta bulmakta zorlandıklarını söyleyen Özpoyraz "Bugün 6 bin 810 lira brüt ücretle çalıştıracağımız mekanikçi, mekatronikçi elektronikçi usta bulamıyoruz. Şimdi mezun olsanız şirketlerimizde en iyi koşullarda yeriniz hazır. Donanımlı ve işi bilen ustalar asla açıkta kalmazlar" dedi.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARI EL ÜSTÜNDE

Sektörlerde meslek lisesi çıkışlı mühendislerin el üstünde tutulduğunu ifade eden Özpoyraz şöyle devam etti:

"Biz özelde otomotivcilerin, genelde ise sanayicilerin en büyük ihtiyacını söyleyeyim size, ara eleman. Mühendis istemediğiniz kadar var, lakin ara eleman dediğimiz, mavi yaka dediğimiz, işi sahada yapan, elini taşın altına sokan, doğrudan işe müdahale eden teknik eleman bulamıyoruz. İnanın bulamıyoruz. Mühendis maaşı verilen ancak yine de bulunamayan o ara elemanların yetiştiği yerde yani bir meslek lisesinde bulunuyoruz şu an. Siz kendinizi donatın biz firmalar emrinize amadeyiz" dedi.

ALIN TERİ KATMA DEĞER GETİRİR

Çağlar Tenekeci ise Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte öğrencilerin teknolojiyi yakından takip etmesinin çok daha büyük önem kazandığına dikkat çekti. Otomotiv teknolojisinin de giderek hız kazandığını ifade eden Tenekeci, "Bugün sanayide onlarca usta var. Ustalar dükkanlarına 15 yaşında araç girdiğinde üzerinde rahatlıkla çalışabiliyorken, 2 yaşında yeni teknoloji ürünü bir araç girdiğinde müdahale edemiyorlar. Çünkü bilgisayar, mekatronik bilgileri yok. Çünkü meslek lisesine gidip öğrenmediler. Ama sizlerin bu okulda bunları öğrenip geleceğin donanımlı ustası olmak için yolunuz açık. Alın teri katma değer getirir. Siz çok çalışın ve katma değer sağlayın, geleceğin aranan ustaları sizler olacaksınız. Kendinizi donatırsanız yeniliklere açık olursanız teknolojinin sizi yenmesine müsaade etmez, ekmeğinizi kazanırsınız" diye konuştu.

Motor Bölümü Öğretmeni Vedat Mehmet Konuk, sektörlerinde başarılı iki ismin öğrencilerin rol modeli olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin süreceğini söyledi.

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