Özkanlar Pazaryeri için zirve çağrısı

İZMİR Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri sorununun bir an önce çözülmesi, konunun daha fazla istismar edilmemesi için de ilgili üç belediye başkanının masa başında uzlaşması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlarının iyi niyetinden şüpheleri bulunmadığını kaydeden Erişen, "Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile bir araya gelelim, oda olarak hazırladığımız önerilerimizi sunalım, herkes kendi görüşünü ortaya koysun ve hem esnafın hem de halkın mağduriyeti son bulsun" dedi. Olayın farklı noktalara ve siyasi zeminlere çekilmeye çalışmasından rahatsızlık duyduklarını kaydeden Erişen, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. İzmir'de yaklaşık 5 bin üyeye sahip olan Pazarcılar Odası kanunen bu camianın resmi temsilcisidir. Oda yöneticileri olarak bizler de diyalog ortamını koruyarak, sorumluluğumuzun bilinci içinde hareket ediyor, içimizden gelen Birlik başkanımız Zekeriya Mutlu'nun da destekleri ile sorunu çözmeye çalışıyoruz. Mesele pazaryerleri ve pazarcılar ise bu işin muhatabı İzmir Pazarcılar Odası'dır. Bizler de sorun çözülene kadar bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Özkanlar Pazaryeri 34 yıllık mazisi olduğuna dikkat çeken Hamdin Erişen, "Pazaryeri mahkeme kararı ile 31 Aralık 2017 tarihinde kapatıldı. 2017 yılı kayıtlarına göre 26 bini aşkın kişinin yaşadığı, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede ucuz ve taze ürün sunacak bir pazaryeri yok. Vatandaşlar şimdi ya daha uzak yerlerdeki pazaryerlerine ya da marketlere giderek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Halk da pazarcı da zor durumda. Yeni bir pazaryeri alanı arayışı içerisinde Bayraklı'da yer bulamadık. Karayolları Balçova örneğinde olduğu gibi viyadük altındaki alanı teklif etti ancak bu alan Bornova Belediyesi sınırları içinde. Dolayısıyla Bayraklı ve Bornova Belediyeleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle viyadük altı yeni alan olarak belirlenemedi. İzmir Pazarcılar Odası olarak Büyükşehir, Bornova ve Bayraklı belediyeleri ile yaptığımız görüşmeler neticesi soruna çözüm bulamayınca bir heyet ile Ankara'ya giderek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sorunu aktardık. Ayrıca Pazarcılar Odası yöneticileri Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyareti esnasında da kendisini havaalanında karşıladı. Burada İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun katkılarıyla ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a sıkıntılarımızı tekrar aktardık. Kendileri de konuyla en kısa zamanda ilgileneceklerini söylediler. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kanunlar nezdinde pazarcı esnafının tek resmi temsilcisinin İzmir Pazarcılar Odası olduğunu vurgulayan Erişen, "İlgili belediye başkanlarımızla biraraya gelirsek, karşılıklı anlayış ve iyi niyetli yaklaşımla yaklaşık 850 pazarcı esnafını, ailelerini ve mahalle sakinlerini rahatlatacak bir çözüme ulaşabileceğimize inanıyorum. Sesimize kulak verin, olayın daha fazla istismar edilmemesi için İzmir Pazarcılar Odası ile işbirliği yapın" diye konuştu.

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