Özkan: Tarım kredi kooperatifleri üreticinin yanında olmalı

ADANA Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Yaşar Özkan, tarım kredi kooperatiflerinin üreticinin borç erteleme talebinde Bakanlar Kurulu kararına göre en fazla yüzde 3 faiz uygulayabilecekken, bu oranın bazı kooperatiflerde yüzde 25'e kadar çıktığını söyledi.Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini belirten Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Yaşar Özkan, böyle günlerde üreticinin özellikle Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerini yanında görmek istediğini kaydetti. Ancak bazı tarım kredi kooperatiflerinin üreticinin yanında olmak yerine tüccar mantığıyla hareket ettiği şeklinde şikayetler aldıklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:"Çeşitli afetler sebebiyle zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının ertelenmesine dair 2018/11983 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 5'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'ertelenecek tarımsal kredi borçlarına erteleme dönemi süresince yüzde 3 faiz uygulanır' gibi net bir ifade yer almasına rağmen tarım kredi kooperatifleri bunun çok çok üzerindeki cari tarımsal kredi faiz oranlarıyla işlem yapıyor. Hatta bazı kooperatiflerde bu rakamın yüzde 25'e ulaştığını çiftçilerimizden gelen bilgilerden anlaşılıyor. Yasal olmayan bir uygulama yapılıyor. Üretici zaten borcunu ödeyebilecek durumda olsa erteleme talep etmez. Bir de bu kadar zorluğun üzerine yüksek faiz oranlarıyla erteleme yapılması yani zor durumda olan üreticiye bir darbe daha vuruyor. Burada tarım kredi kooperatifin görevi üreticiyi korumaktır. Ancak gelen bilgiler bunu yansıtmıyor. Kooperatifler şu anda üreticiyi mağdur eder hale gelmiş görünüyor. Bu konuda destek ve anlayış bekliyoruz.''

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