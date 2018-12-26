Özel Teknoloji Fen Okulları, bünyesine anadolu ve fen liselerini ekleyecek

BURSA’da anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak faaliyet gösteren Özel Teknoloji Fen Okulları, 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında Anadolu ve Fen Lisesi olarak da hizmet verecek.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesinde bulunan Teknoloji Fen Okulları, yeni eğitim öğretim döneminde Anadolu ve Fen liselerini de bünyesine ekleyecek. 22 yıllık okul tecrübesine lise eğitimini de ekleyen Teknoloji Fen Okulları, ÜNİTEK programıyla öğrencileri üniversiteye teknolojik eğitimle hazırlayacak. 'Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek’ sloganıyla hizmet verdiklerini belirten Teknoloji Fen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahap Atış, "İlk yatırım planımız temel liselerinin kolej mantığında kaliteli bir liseye dönüştürmektir. Bunları kendi bünyemizde bu binamızda faaliyete almaktır. İleriki dönemler de ise bu bina bize yetmeyecektir. Farklı binalara ve konumlara ihtiyaç duyulacaktır. Bunun planını şimdiden yapmaya başladık. İlk etapta yapılmış olan bu büyük kompleksin içerisini doldurup, dolu dolu bir eğitim faaliyeti sürdürmektir. Şimdilik ilk yatırımımız lisedir. Daha sonra bu liseleri, ortaokulları ve anaokulu çeşitlendirerek faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek için yola çıktık. Artık çocuklarımız yeni bir dünyanın içerisinde yer alıyor. Ellerinin altında tablet, telefon ve internet sürekli olarak var. Çok fazla kodlayan bir ortam içerisindeler. Bu kodlanan durumdan çocuklarımız çıkarıp, hayata yön veren ve teknolojiler geliştiren nesil amacıyla yola çıktık. Bunun enstrümanları şu anda internet ortamından geçiyor. Biz çocuklarımızı geliştirmek ve onları bu hayata hazırlamak amacıyla yola çıktık. Hem hayata dokunan ve gerekli bilgileri donatmak için laboratuvarlarımızdan, kodlama derslerimize kadar her şeyin üzerinde titizlikle duruyoruz" dedi.

YENİ ÖĞRETİM YILINDA TEMEL LİSELER YÖNETMELİĞİ SONA ERİYOR

Bursa’da dershanecilik sektöründe önde gelen kurumken, 2014-1015 eğitim öğretim döneminde dershanelerin temel liseye dönüşüm sürecini yaşadıklarını belirten Lise Müdürü Kadir Bircan ise "Bursa’da temel liseler içerisinde öğrenci ve velilerin en çok tercih ettiği okul olduk. Öğrencilerimiz hayal ettikleri üniversiteleri kazanmanın başarısını yakaladılar. Temel liselerden yönetmeliğe göre, 2019-2020 eğitim öğretim yı|ında mevcut bir kolej havasında Teknoloji Fen Okulları olarak devam edilecek. Bu lise faaliyetine geçerken, öğrencilerimizden ve velilerimizden geIen talepleri göz önünde bulundurduk. Anadolu plus dediğimiz gruba ve fen lisesi öğrencilerimize 'ÜNİTEK' programı altında eğitim vereceğiz. Öğrencilerimizi bu programlar dahilinde hayal ettikleri üniversiteler göndermek istiyoruz" dedi.



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