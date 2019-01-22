Özel sporculardan Başkan Tarhan’a anlamlı ziyaret

MERSİN, () - MERSİN Beyazay Derneği’ne bağlı genç bayan ve genç erkek sporcular, Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Türkiye Şampiyonluğunu kazanan genç kayakçılar, kazandıkları altın madalya ile birlikte Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret etti. Beyazay Derneği Başkanı Gökhan Arsu eşliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Tarhan, büyük bir özveriyle çalışarak kazandıkları şampiyonluktan dolayı sporcuları tebrik etti. Dernek Başkanı Gökhan Aksu, Başkan Tarhan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarının devamını diledi.

Mezitli’yi spor kenti haline getirdiklerinin belirten Başkan Tarhan, "Fırsat verilirse genç sporcularımızın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bizler belediye olarak elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyor, sporcularımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gençlerimize; ilçemizin çeşitli yerlerinde açmış olduğumuz spor tesislerimizden yararlanmaları için öncelik sağladık. İlerleyen süreçlerde projelerimiz arasında ‘Kapalı Yüzme Havuzu’ ile basket ve benzeri sahalardan oluşan çok yönlü ‘Kapalı Spor Merkezi’ bulunuyor. Spora yönelik projelerimizi hayata geçirdiğimizde genç sporcularımıza daha çok katkı sağlamış olacağız. Genç sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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