MERSİN, () – MERSİN’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Özel Sporculara Tenis Şöleni’nde renkli görüntüler yaşandı.

Tenis kompleksinde düzenlenen bu anlamlı etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Neslihan Ünal, Özel sporcular ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Müdür Vekili Yıldızbakan, sporda engelin olmadığını belirterek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bütün spor branşlarında normal sporcularımıza yaptığımız etkinlikler gibi, bu özel sporcularımıza da bu tür özel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Onların artık evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Bu Özel gençlerimizi toplumla bir araya getirmek, onları kendi varlıklarından haberdar etmek, normal bir birey gibi hayata sarılmalarını sağlamak, bunu da sporla yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. 2019 yılında da bu tür anlamlı etkinliklerimiz genişletilerek devam ettireceğiz. Bu devamlılığımız hep birlikte aile gibi onları da içimize alıp büyük bir aile olduğumuzu göstererek bu özel çocuklarımızı toplumun birer Ferdi olduklarını el birliği ile göstereceğiz" dedr.

Ardından Özel sporcular Tenis branşındaki hünerlerini sergilerken, İl Müdür Vekili Yıldızbakan özel çocuklarla tenis oynadı. Yapılan etkinliğin ardından yıl sonu pastasını İl Müdür Vekili Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Akyar ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Ünal tarafından kesitlikten sonra özel sporculara madalyaları verildi.

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