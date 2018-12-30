Özel sporcular unutulmadı

MERSİN, () - MERSİN'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilciliği'nce özel sporculara yönelik tenis şöleni düzenlendi.

Tenis kompleksindeki organizasyona Gençlik ve Spor İl Müdürvekili Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Neslihan Ünal, özel sporcular ve aileleri katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Yıldızbakan, "Özel sporcularımızın evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Bu özel gençlerimizi toplumla bir araya getirmek, onları kendi varlıklarından haberdar etmek, normal bir birey gibi hayata sarılmalarını sağlamak, bunu da sporla yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Onlar sadece sizin çocuklarınız değil, onlar bizim özel çocuklarımız ve biz onlara özel çocuklarımız oldukları için onlara ilgi göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Yıldızbakan, sporcularla tenis oynadı. Yıl sonu pastasının da kesildiği etkinliğe katılan sporculara madalya verildi.



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