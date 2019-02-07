Özel sporcular, meyve fidanlarını toprakla buluşturdu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de özel sporcular 50 meyve fidanı, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi bahçesinde oluşturulan hobi bahçesinde toprakla buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda yapılan "Mutlu Çarşamba" Projesi Osmaniye'de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamında özel sporculara yönelik fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Özel Sporcular, İşitme Engelliler, Bedensel Engelliler gibi tüm engel gruplarına yönelik gerçekleştirilen "Mutlu Çarşamba" Projesi 81 ilde koordineli bir şekilde aynı günde ve saatte yapılarak, sosyal aktivitede yer almayan engelli bireylerin sosyal aktivitelere kalmamasını hedeflemekte olduğu kaydedildi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi bahçesinde oluşturulan hobi bahçesine, Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim gören 17 özel sporcu, yaklaşık 50 adet meyve ağacı dikimini yaptı.

Fidan dikme etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü vekili Hanifi Kaplan, Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Bayar, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve eğitmenler katıldı.



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