Özel okulda bursluluk sınavı yapılacak

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki Kırmızı Çizgi Okulları Fen lisesi ve Anadolu lisesi bursluluk sınavı, 12- 13 Ocak günlerinde yapılacak.

Kırmızı Çizgi Okulları Kurucusu Devrim Çetin Sunan yaptığı açıklamada, Muratpaşa ilçesinde 2015 yılında kurulan okulda hem ortaokul hem de lise bölümleri olduğunu söyledi. Bünyelerinde toplam 357 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Sunan, Fen lisesi ve Anadolu liselerine giriş için bursluluk sınavı yapacaklarını kaydetti. Sınav başvurularının 11 Ocak Cuma günü sona ereceğini aktaran Devrim Çetin Sunan, "Sınav, 12- 13 Ocak günlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak. Giriş ücretsiz olacak. Birinci oturum saat 10.00'da, ikinci oturum, 13.00'te, üçüncü oturum ise 16.00'da yapılacak. Öğrencilerimiz Türkçe, matematik, fen, sosyal ve İngilizce sorunlarına cevap verecek. Liseye Geçiş Sınavı'na eşdeğer bir sınav yapacağız. Başarılı öğrenciler eğitim bursu almaya hak kazanacak" dedi.

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