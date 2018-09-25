Özel öğrencilerin personeline eğitim

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel eğitime muhtaç öğrencilerin taşımasını yapan araç şoförlerine ve öğrencilere taşımada ve eğitimde yardımcı olan rehberlik personeline eğitim çalışması düzenledi.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, 23 taşıma şoförü, 23 rehberlik personeli katıldı. Eğitimi İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan ve Durmuş- Gülser Gedikoğlu İlk ve Ortaokulu özel eğitim öğretmeni İbrahim Top verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, "Kaş'ta 96 özel eğitime muhtaç ilk, ortaokul ve lise öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz 23 araçla 23 okula taşınıyor. Her araçta öğrencilerimize rehberlik edecek bir personel var. Rehberlik personeli, araçta bulunan her öğrenciyi evinden alacak. Araca bindirecek. Okula gelince araçtan indirecek. Gün boyunca öğrencinin beslenme, tuvalet, temiz yaşam, sınıfa giriş çıkış gibi kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğretmene ve öğrenciye yardımcı olacak. Taşıma şoförleri, öğrencilerin araca binmesi, emniyet kemerlerini bağlaması, araçtan inerken yardımcı olmakla görevli. Bu çocuklar sizin çocuklarınız. Çünkü hepimiz ve hepimizin çocukları birer engelli adayı. Bunu unutmayın. Bu çocuklara nazik davranacağız. Üzmeyeceğiz. Onlara iyi davranacağız" dedi.

Özel eğitim öğretmeni İbrahim Top da şoförlere ve rehberlere özel eğitim öğrencilerinin özellikleri, diğer öğrencilerden farklılıkları, öğrencilerle iletişim kurma, yaklaşımlar, onların davranışlarını yönlendirme gibi konularda bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

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