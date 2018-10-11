Özel öğrencilerin aileleriyle buluşma

KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde protokol üyeleri özel öğrencilerin aileleriyle buluşarak, taleplerini dinledi ve bu öğrencilerin sosyal hayata kazandırılması yönünde değerlendirmede bulundu.

Sarıkavak Mahallesi'nde bu yıl eğitime açılan özel okulda eğitim gören özel öğrencilerin aileleriyle ilçe protokolü bir araya geldi. Öğrencilerin sosyal hayata kazandırılması yönünde değerlendirmelerde bulunulan buluşma Kumluca Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin de katıldı.

Ailelerin belediyeyle ilgili taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Kumluca Belediyesi olarak özel çocuklarımızla ilgili üstümüze düşen görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.

Kaymakam Hakkı Uzun da "Yasal çerçeveler içinde olduğu sürece biz de kaymakamlık olarak sizlerin yanındayız" diye konuştu.

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